Шампиньоны выросли в московских дворах после недели тропических ливней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи начали находить в своих дворах шампиньоны, выросшие после ливней, пишет Telegram-канал «Острожно, Москва». Так, житель дома на улице Декабристов опубликовал фото грибов, отметив, что пойдет «охотиться на жульен».

Неделя тропических дождей в Москве еще не закончилась. Метеоролог Александр Ильин ранее рассказал NEWS.ru, что самыми дождливыми днями на следующей неделе станут 1 и 2 августа. По его словам, всю неделю в столице будет наблюдаться теплая погода, температура удержится на комфортной отметке и не поднимется выше 27 градусов.

Ранее в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за непрекращающихся дождей, гроз и порывистого ветра. Соответствующее ограничение будет действовать до 21:00 29 июля.

Ранее Telegram-канал «Первый Московский» сообщил, что улицы Москвы залило из-за мощного тропического ливня. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как от проезжающих автомобилей расходятся небольшие волны. По словам местных жителей, из-за сгустившихся туч в городе стало темно, как поздним вечером.