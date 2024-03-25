Сергей Миронов назвал цели заказчиков теракта в «Крокусе» Сергей Миронов: Заказчики теракта в «Крокусе» хотели «раскачать» Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов назвал целями теракта в «Крокус Сити Холле» раскол между обществом и властью в России, смуту и остановку спецоперации, сообщила пресс-служба политика. По его словам, атака организована в интересах Запада и Украины.

Кампания в западных СМИ по «игилизации» теракта в Подмосковье явно указывает на желание вывести из-под удара как киевский режим, так и истинные цели организаторов и заказчиков теракта, кто бы его ни исполнял. Ведь в противном случае придется признать современную Украину тем, кем она является, — государством — спонсором терроризма. Это будет означать крах всего антироссийского проекта, который Запад проводил против нас не один десяток лет, — сказал Миронов.

По его словам, «в подконтрольных укроманипуляторам» соцсетях одновременно с операцией прикрытия развернулась информационная спецоперация по разжиганию межнациональной розни и дискредитации спецслужб, правоохранительных органов и властей России. Как заявил Миронов, «ослабить Россию можно только за счет внутренней смуты», поэтому противники пытаются ее спровоцировать, в том числе с помощью терактов.

Миронов считает, что на фоне поражений Киева Запад пытается затормозить спецоперации, «а в идеале — повторить события 1917 года». Но, по словам политика, сегодня Россия не ослаблена, а набирает силу и идет к победе.

Ранее Миронов заявил, что эсеры предлагают ограничить прием мигрантов на российские предприятия и ввести запрет их трудоустройства в наиболее «чувствительные» отрасли экономики, например в школы и больницы. Он подчеркнул, что и в остальных сферах нужно ограничить допустимую долю иностранных работников до 5% от общей численности сотрудников предприятия.