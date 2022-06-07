Сенатор пострадал в аварии с четырьмя машинами на Новом Арбате

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Мохмад Ахмадов

На Новом Арбате в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля - БМВ, Мерседес, такси Шкода и Хёндэ. В результате аварии, по предварительным данным телеканала РЕН ТВ, пострадал член Совфеда от Чеченской республики Мохмад Ахмадов. Помимо него, травмы получил также пассажир такси.

Сенатора госпитализировали в одну из московских больниц. По информации РЕН ТВ, у него диагностировали перелом пальца руки и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее стало известно, что российский блогер и рок-исполнитель Олег Абрамов, известный под псевдонимом Radio Tapok, попал в смертельное ДТП в Московской области. Его друг, сидевший за рулем Porshe, скончался на месте, а 33-летнего музыканта госпитализировали в больницу.