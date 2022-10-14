Клишас призвал разобраться с «облавами» на уклонистов в Москве Сенатор Клишас призвал проверить сообщения о раздаче повесток у станций метро в Москве

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Сенатор Андрей Клишас заявил, что сообщения об «облавах» на уклонистов в Москве должны проверить с правовой точки зрения. Так глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству в своем Telegram-канале ответил на появившиеся в Сети слухи о том, что в столице начали раздавать повестки у станций метро.

Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов сообщил, что сотрудник МГТС был задержан возле метро «Щелковская» во время «облавы» на уклонистов. По его словам, «хватали всех и заявляли», что должна быть справка о наличии брони.

Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка, — заявил Клишас.

Сенатор также отметил, что в России не вводилось законных ограничений прав граждан, в том числе на свободу передвижения.

Ранее Кабанов рассказал, что в ходе частичной мобилизации людей берут служить не по военно-учетной специальности, как этого требовал президент России Владимир Путин. Он также указал на отсутствие разъяснений по выплате пенсий мобилизованным военным пенсионерам и нежелание банков оформлять кредитные каникулы мобилизованным.