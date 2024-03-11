Семья из трех человек погибла при пожаре в частном доме в Новой Москве МЧС: три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Новофедоровском

Фото: t.me/mchs_official

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Новофедоровском, сообщает МЧС. Их тела обнаружили при разборе завалов. По данным ведомства, погибшими оказались члены одной семьи — отец, мать и шестилетний ребенок.

В Новофедоровском горел деревянный двухэтажный частный дом. <...> По уточненной информации, на пожаре погибли отец, мать и шестилетний ребенок, — говорится в сообщении.

По данным спасателей, огонь охватил около 100 квадратных метров жилья, произошло частичное обрушение перекрытий и перегородок. На месте работают 30 специалистов и шесть единиц техники.

Накануне пожилая женщина и двое ее маленьких внуков четырех и семи лет погибли при пожаре в селе Челно-Вершины Самарской области. Огонь вспыхнул в одноэтажном частном доме и распространился на площади 40 квадратных метров. По предварительной версии, пожар начался из-за аварийного режима работы электропроводки.

В Оренбурге мать с годовалым ребенком чуть не погибли из-за не отключенного от сети фена. Женщина пользовалась им и положила на кровать в спальне. В итоге начался пожар, из которого мать с ребенком вызволили соседи. Прибывшие на место сотрудники погасили огонь. На месте работали семеро специалистов и три единицы техники.