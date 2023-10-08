Семья экс-клавишника «Руки Вверх!» уверена, что его убили: фото Капырина

Фото: vk.com/capirin

Владимир Капырин и Сергей Жуков

Несколько дней назад в квартире в Кунцево было обнаружено тело бывшего клавишника группы «Руки Вверх!» Владимира Капырина. Отец музыканта Дмитрий сообщил в беседе с Telegram-каналом SHOT, что его убили. По его словам, 36-летний Капырин лежал в луже крови с пробитой головой.

Дмитрий подчеркнул, что заметил на теле сына многочисленные побои. По его словам, незадолго до гибели у Капырина-младшего произошел конфликт с неизвестными людьми, которые впоследствии ему угрожали. Подозрительным, по мнению отца, является и тот факт, что из квартиры музыканта пропали деньги и телефон.

В заключении судмедэкспертизы говорится о том, что Владимир Капырин скончался не от побоев, поэтому смерть не признана насильственной, отметил Дмитрий. Он заявил, что не станет оспаривать решение врачей, хотя семья уверена в версии убийства. Вместе с тем отец Владимира Капырина сообщил, что у музыканта были проблемы с алкоголем.

Церемония прощания с бывшим клавишником «Руки Вверх!» состоится в Москве 11 октября. Его планируют похоронить на семейном кладбище во Владимирской области.

Владимир Капырин в течение нескольких лет гастролировал с фронтменом «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым, исполнял клавишные партии, а также выступал на живых концертах с Трофимом. Помимо этого, он сотрудничал с квартетом народного артиста РФ Алексея Кузнецова и группой «Харизма». Музыкант был лауреатом множества джазовых фестивалей и конкурсов.

Владимир Капырина вырос в музыкальной семье. Его мать работала пианисткой, а отец композитором.

Фото Владимира Капырина в жизни и на сцене — в фотогалерее NEWS.ru.