Съемочную группу «Известий» избили на семинаре VIP-коуча в Подмосковье Корреспондента и оператора «Известий» избили на семинаре VIP-коуча Тлиашиновой

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

На корреспондента Наталию Графчикову и оператора «Известий» напали во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой, сообщает соответствующее издание. Уточняется, что съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала Тлиашинова в подмосковном коттедже. Там журналистку избили и попытались задушить. Оператору сломали камеру.

На мероприятии журналисты собирались снимать специальный репортаж о российской блогосфере. Однако у оператора запотела камера, поэтому Графчикова начала фиксировать все на телефон. Заметив это, охранники повалили ее на пол, избили, а затем выбросили без обуви на улицу. Двое в этот момент напали на оператора.

Однако на этом все не закончилось: на улице на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой. Один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем вовсе начал ее душить, — сообщает издание.

Графчикова получила травмы головы, ей стало плохо. Она попросила вызвать скорую и полицию, однако в ответ услышала лишь издевательства. Команда блогера, завладев ее смартфоном, велела ждать, пока они удалят отснятый материал.

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