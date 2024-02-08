Съемочная группа Карлсона с оборудованием покинула отель в Москве

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Съемочная группа экс-ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона погрузила оборудование в автомобиль и покинула отель Four Seasons в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. По имеющимся данным, сам Карлсон находится в бизнес-зале аэропорта Шереметьево.

На опубликованных видеокадрах несколько мужчин грузят в микроавтобус черные боксы. После этого автомобиль покидает подземную парковку.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших евродепутатов проинформировало, что ЕС может рассмотреть включение Карлсона в санкционный список из-за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт высказал мнение, что работа американца в Москве может привести к конфликту экс-ведущего Fox News с Брюсселем.

При этом депутат Госдумы Алексей Журавлев говорил, что Россия должна защитить Карлсона, учитывая нападки, которым его подвергли в США из-за интервью с Путиным. Парламентарий также назвал призывы лишить журналиста американского гражданства весьма странными.