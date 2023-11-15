17-летняя девушка умерла после укола антибиотика в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семнадцатилетняя девушка умерла после укола антибиотика, сделанного в квартире в Щелково, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, когда дочь заболела, мать сделала ей инъекцию цефтриаксона с лидокаином, чтобы облегчить состояние, однако девушка стала задыхаться.

После укола она потеряла сознание, — уточнил источник телеканала.

Мать вызвала скорую, но приехавшие медики констатировали клиническую смерть, однако на протяжении 30 минут пытались реанимировать девушку.

Ранее из-за аллергической реакции на антибиотик в больнице Белгорода скончалась девятилетняя девочка. Ее госпитализировали с воспалениями почек. После получения антибиотика в стационаре детской областной клинической больницы у девочки начались судороги и остановилось сердце.

До этого терапевт Виктория Иванова рассказала, как следует действовать при анафилактическом шоке. По ее словам, если он вызван введением в организм какого-либо медицинского препарата, то следует немедленно остановить этот процесс. В случае укуса насекомого необходимо сразу же вынуть жало и приложить к пораженному месту лед. Если анафилаксию вызвала пища, то нужно убрать ее остатки из полости рта, прополоскать рот и по возможности промыть желудок.

По данным РИАМО, в домашних аптечках более чем 80% российских семей есть антибиотики «на всякий случай». Между тем бесконтрольное применение этих лекарств наносит вред не только самому пациенту, но и всему человечеству: согласно прогнозам ВОЗ, в ближайшие годы разнообразие антибиотико-резистентных бактерий будет только увеличиваться, а болезни, вызываемые ими, могут стать неизлечимыми.