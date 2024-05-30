Семилетняя москвичка прокатилась на карусели и угодила в больницу MK.RU: три семилетние девочки пострадали от падения с карусели в Москве

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Сразу три семилетние девочки пострадали в результате падения с ненадежной карусели во дворе дома на Головинском шоссе, информирует MK.RU. По данным издания, одна из них угодила в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Авторы публикации отметили, что внешнюю вертушку ремонтировали две недели назад. Однако конструкция оказалась не под силу коммунальщикам. Инцидент произошел вечером 29 мая на Головинском шоссе. Семилетние девочки кружились на карусели с веревочной сеткой во дворе жилого дома. В один момент основание конструкции сломалось.

Дети вместе с ней упали вниз. Все трое получили травмы головы, ударившись о металлические поручни. Одна попала в больницу, но двум другим госпитализация не понадобилась. Врачи оказали детям помощь на месте.

Оказалось, что карусель уже ломалась. У сотрудников правоохранительных органов возникли вопросы к представителям управляющей компании, которая обслуживает этот двор.

Ранее в селе Пасегово Кировской области мужчина схватил чужого ребенка за волосы и ударил головой об карусель. Позднее нападавший нанес удар еще одному мальчику. Инцидент произошел на детской площадке. Родители одного из пострадавших обратились в правоохранительные органы с заявлением. Медики оказали помощь мальчику.