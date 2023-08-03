Семейная пара доверилась знакомому и лишилась более полумиллиона рублей Житель Москвы обворовал доверившихся ему друзей

Фото: t.me/moscowproc

Семейная пара из Москвы оставила ключи от квартиры знакомому, попросив его посмотреть за рабочими, устанавливающими кондиционер, однако «друг» обокрал россиян, говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале. По информации полиции, мужчина похитил имущество на сумму более 540 тысяч рублей.

На опубликованных кадрах злоумышленник заходит в спальню потерпевших, проверяя шкафы на предмет ценных вещей. После этого он переходит в другую комнату, где продолжает поиски. В отношении обвиняемого уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жительницу Москвы обокрали на первом свидании. Россиянка познакомилась в мужчиной в Tinder и позвала его в гости. Злоумышленник воспользовался случаем и украл и потерпевшей деньги и драгоценности, после чего сбежал.

Пенсионерку, проживающую в одном из столичных районов, тем временем обманули на сумму 1,2 миллиона рублей. Мошенница пообещала женщине снять с нее порчу. Для достоверности она применила трюк со змеями, выползающими из куриных яиц. Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники органов правопорядка ищут преступницу.