Семь сторонников РДК с топором и мачете хотели создать ячейку в Москве ФСБ сообщила о задержании семи сторонников РДК в Москве

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Сотрудники ФСБ задержали семь сторонников «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в Центре общественных связей службы. Все задержанные являются жителями Москвы.

По информации спецслужбы, они пытались создать ячейку террористической организации и поддерживали связи с украинскими кураторами. С ними они обсуждали нападения на представителей правоохранительных органов и военнослужащих. В ходе обысков у задержанных были обнаружены мачете, тактический топор, восемь ножей, перцовые баллончики, аэрозольный пистолет и флаги с нацистской символикой. Видео задержания сторонников запрещенной организации публикует РИА Новости.

Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Ранее Дзержинский суд Петербурга отправил в следственный изолятор до 27 апреля трех участников ячейки РДК. Их обвиняют в терроризме. Задержанные в Северной столице подозреваемые планировали отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью для бойцов батальона «Эспаньола».