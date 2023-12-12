Семь человек пострадали при пожаре в СНТ «Ватутинки» в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали при пожаре в жилом доме в СНТ «Ватутинки» в Новой Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным агентства, возгорание уже ликвидировали. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

При пожаре в двухэтажном жилом доме в СНТ «Ватутинки» поселка Киевский в ТиНАО пострадали семь человек, в том числе — четыре несовершеннолетних. Все пострадавшие госпитализированы. В данный момент пожар ликвидирован, общая площадь горения составляла 100 квадратных метров, — сказал собеседник агентства.

Ранее крупный пожар произошел на пятом этаже жилого дома в 1-м Советском переулок в Иркутске. Огонь унес жизни троих человек — девятилетнего ребенка и его родителей. Женщина успела спасти двух других детей в возрасте четырех и семи лет, при этом погибла сама. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

До этого в поселке Мирный Сосновского района Челябинской области при пожаре погибли два ребенка двух и трех лет. В момент происшествия дети находились дома одни, мать ушла к соседям. Из-за детской шалости в квартире в двухэтажном доме загорелся диван, огонь быстро распространился.