Сексолог объяснила, почему романтик сделал предложение на станции «Динамо» Сексолог Миллер: романтик из метро хотел «хайпануть» и сделать девушке приятное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский романтик, сделавший девушке предложение на станции метро «Динамо», мог иронизировать, что его не «продинамили», а сказали «да», предположила в беседе с NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Она считает, что парень таким жестом хотел «хайпануть» и в то же время сделать возлюбленной приятное.

Видимо, парень хотел и хайпануть, и сделать девушке приятное. Предположу, что молодой человек, делая предложение руки и сердца на станции «Динамо», иронизировал — ему сказали «да» на станции «Динамо», а не «продинамили», — говорит Миллер.

При этом она отмечает, что главное в этом деле, чтобы люди были счастливы, чтобы совпадали их жизненные интересы, а где при этом было сделано предложение — не важно. Сексолог приводит в пример нескромные свадьбы и нескромные предложения, после которых люди расстаются через месяц или живут как чужие, изменяя друг другу.

Это некое таинство. Нужно максимально прожить момент не напоказ, можно снять на видео, вставить в свадебный ролик и пересматривать через много лет. Мужчине нужно вывести женщину на эмоции: скрипач, душераздирающая песня, что-то красивое, романтичное. Не надо бояться выглядеть смешно. Это интересно и всегда трогает женщину — насколько мужчина проникся моментом и идеей, — поясняет специалист.

Ранее в Сети появились кадры, где молодой человек делает предложение своей возлюбленной в московском метрополитене. На кадрах видно, что перед этим он организовал для нее импровизированный ужин, накрыв прямо на станции стол с фруктами и бутылкой вина. Девушка оценила старания жениха и приняла от него кольцо.