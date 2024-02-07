Проект Kinky Party приостановил проведение секс-вечеринок в России

Фото: Efi Keren/Global Look Press

Проект Kinky Party, известный проведением секс-вечеринок, опубликовал в своем Telegram-канале объявление о приостановке своей деятельности в России. В сообщении сказано, что госорганы предостерегли организаторов мероприятий от их проведения в прежнем формате.

Участники проекта утверждают, что их вечеринки никогда не нарушали законы РФ и проводились для создания «безопасной и уважительной среды».

Являются ли новые нормы временной или постоянной мерой — нам пока неизвестно. И сейчас нам, как и вам, необходима пауза, чтобы переварить эту информацию, — отметили в проекте Kinky Party.

После скандальной «голой вечеринки» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой ее знаменитые гости начали массово оправдываться за свое присутствие. Продюсер Леонид Дзюник заявлял NEWS.ru, что в их покаянии и комментариях нет смысла. По его мнению, знаменитостям следует поехать с концертами в зону СВО или выступить в госпиталях перед ранеными, но сделать это тихо и без пиара.

При этом в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов говорил, что премьеру шоу «Маска» не стали бы переносить из-за Филиппа Киркорова, который «попал в опалу» после участия в вечеринке Ивлеевой.