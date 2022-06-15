Секс и не только: москвичи рассказали, для чего им нужен балкон

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девелоперская группа «Родина» провела исследование с целью выяснить, нужны ли москвичам дома балконы. В опросе приняли участие более 500 жителей столицы старше 18 лет. 89% из них заявили, что балкон однозначно нужен, передает «Интерфакс».

Согласно результатам исследования, 40,2% респондентов используют балкон в качестве кладовки, храня там продукты питания и различные вещи. 19,4% москвичей назвали балкон идеальным местом для отдыха и расслабления. 18,1% опрошенных также заявили, что балкон является привлекательной локацией для занятия сексом. Этот вариант стал одним из наиболее популярных у жителей столицы.

Значительно меньше москвичей используют балкон как рабочее пространство (8%), локацию для выращивания растений (7,4%) и место для приема пищи (6,9%).

Также в «Родине» заметили, что популярность балконов выросла в связи с введением коронавирусных ограничений, поскольку передвижение за пределами дома было ограничено.

Для покупателей наличие балконов, террас или патио стало обязательным — это первое и наиболее явное изменение, которое произошло в структуре спроса после пандемии. И сейчас тренд только усиливается, — заявили в компании.

Ранее жители Москвы перечислили самые актуальные городские проблемы. Среди них оказались трудности с ЖКХ и тарифами, проблемы с парковками, мигрантами и здравоохранением.