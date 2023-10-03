«Осторожно, Москва»: Сеченовскому университету грозит суд из-за курсов

Фото: vk.com/sechenov_ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что слушатели курсов по нутрициологии, разработанных Сеченовским университетом в Москве, намерены подать коллективный иск в суд из-за некачественного оказания услуг. По словам студентов, которые приводит канал, им обещали курсы от профессоров вуза и поддержку кураторов. Однако никакой поддержки они так и не получили, а вебинары не соответствовали заявленным темам, утверждают они.

Стоимость курса, предоставляемого образовательной на платформе, составляет 160 тысяч рублей, пишет канал. Студентка Надежда Заборщикова, заплатившая за вебинары, попыталась вернуть деньги и написала претензию на имя директора компании, однако ее отчислили и закрыли доступ к платформе, говорится в публикации. По словам Заборщиковой, которые приводят авторы, всего пострадали около 300 студентов и преподавателей.

На данный момент 26 человек только с нашего потока, которые хотят вернуть деньги и расторгнуть договор. Есть ещё обманутые студенты с других потоков и преподаватели, которым до сих пор не выплатили зарплату. Их более 300 человек. Всех игнорируют, — заявила она.

Заборщикова и другие студенты с ее потока уже написали досудебную претензию с требованием вернуть им деньги за обучение, отмечает «Осторожно, Москва». Однако представители вуза утверждают, что они не намерены возвращать плату, ссылаясь на соответствующий пункт в договоре, говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирской области тренера по танцам обвинили в краже 300 тысяч рублей, собранных родителями учеников на фестиваль. По словам одной из матерей, за два дня до отправления в Казань тренер отказалась ехать с детьми, заявив, что она обиделась на родителей за обвинения в нерациональной трате денег и наличии любимчиков среди учеников.