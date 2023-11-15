Мужчина сделал предложение девушке в московском метро и попал в изолятор

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Молодого человека, который 7 ноября позвал возлюбленную замуж на станции метро «ВДНХ» в Москве, арестовали, сообщает «Москва онлайн». Мужчина рассказал изданию, что провел в изоляторе пять суток по решению суда, а его девушку обязали выплатить штраф.

По словам задержанного Евгения, на следующий день после романтического события в метрополитене правоохранители приехали на работу к нему и его девушке в Crocus City Hall. Паре пришлось написать объяснительные. Они уточнили, что на романтическом ужине не было алкоголя и молодые люди вели себя цивилизованно.

Сотрудники полиции попросили, чтобы вечером пара приехала в отделение, но они не явились. На следующий день Евгения задержали. Силовики предъявили обвинение в хулиганстве ему и его девушке.

Пытались наручники надеть, я в шоке был. Я им говорил, что никуда не убегу. Попытались отобрать телефон, привезли в отделение. Сутки прождали суда. В итоге девушку оштрафовали на тысячу рублей, а меня посадили под арест на 5 суток, — рассказал мужчина.

Ранее еще один москвич сделал предложение своей возлюбленной в московском метрополитене. На опубликованных кадрах видно, что перед этим он организовал для нее импровизированный ужин, накрыв прямо на станции стол. Девушка оценила старания жениха и приняла от него кольцо.