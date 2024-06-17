«Сборник нот в теле»: появились подробности убийств пожилых москвичек СК: убийца пожилых инвалидов в Москве вставил сборник нот в тело одной из жертв

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Предполагаемый убийца женщин-инвалидов в Москве Максим Грищенко вставил в тело поэтессы Любови Медовар сборник нот, заявила MK.RU следователь по особо важным делам СУ СК России по Москве Алла Морозенко, раскрывшая дело 20-летней давности. Она рассказала, что пенсионерка пустила его к себе домой и он начал требовать у нее деньги. Ничего не получив, злоумышленник начал душить женщину, а затем свернул брошюру с нотными записями и вставил в ее тело. После всех пыток Грищенко убил поэтессу ножом.

Максим Грищенко рассказал, что сразу стал требовать у нее деньги, но она не дала. Тогда убийца стал пытать ее: сначала он душил ее веревкой, то усиливая, то ослабляя петлю. Но не получив нужного ответа, свернул брошюру с нотными записями — убитая была репетитором и играла на фортепиано — и вставил трубку в тело женщины. После пыток он убил ее кухонным ножом и ничего не похитил, — сказала Морозенко.

Следователь также объяснила, что вещественных доказательств в деле не было — только фрагмент отпечатка пальца на рукоятке ножа одной из жертв. След отправляли экспертам дважды, однако они признали его непригодным.

Эксперты Минюста заключили, что пять из 12 признаков указывают на то, что уцелевший фрагмент — отпечаток мизинца нашего подозреваемого. А комиссионная экспертиза выдала категорический ответ о том, что таких совпадений не бывает и ножом орудовал Максим Грищенко, — уточнила Морозенко.

Ранее стало известно, что жертвами Грищенко стали труженица тыла ВОВ и поэтесса. Тело одной из жертв было найдено в парке. У женщины между собой были связаны ноги и шея. Подозреваемый признался, что убивал пожилых людей с целью заполучить средства для покупки алкоголя.