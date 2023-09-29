Сбивший шестерых пешеходов в Москве рассказал, как это случилось

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Таксист, сбивший пешеходов в Москве на улице Большая Никитская, затруднился ответить, что с ним случилось перед наездом, передает РЕН ТВ. По его словам, за 12 лет вождения он ни разу не был виновником ДТП.

У меня шоковое состояние. Я законопослушный гражданин. Работаю в такси 10 лет. По правам стаж 12 лет. За это время я попадал в две аварии и ни разу не был виноват. Сейчас я ехал с клиентом. То ли у меня что-то вырубило, то ли что-то произошло. Адекватный человек этого не сделает. Я сразу выбежал, начал оказывать первую помощь. Родственники пострадавшего меня избили здесь. Я сейчас в шоковом состоянии. Не знаю, что делать, — заявил таксист.

Напомним, в результате наезда пострадали четверо взрослых и двое детей — 7 и 11 лет. Пятерых доставили в больницу, один от госпитализации отказался.

Ранее в Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под грузовик. Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время проводится проверка. Воспитанники детского сада находились на прогулке. Мальчик пролез через забор, никто из взрослых этого не заметил. Ребенок перепугался и стал бежать по дороге, пока его не сбил грузовик. Водитель машины не заметил бежавшего ребенка.