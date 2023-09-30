Сбивший людей в Москве водитель отказался от медосвидетельствования

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Водитель Mercedes, который сбил шестерых пешеходов на Большой Никитинской улице в Москве, отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета РФ. По данным источника в полиции, мужчину задержали, передает ТАСС.

В настоящее время водитель задержан и будет доставлен в территориальный отдел для проведения следственных действий, — сказал собеседник агентства.

Следователи установят, когда и где водитель получил права. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, инцидент произошел вечером в пятницу, 29 сентября. В результате наезда пострадали четверо взрослых и двое детей — 7 и 11 лет. Пятерых доставили в больницу, один от госпитализации отказался. Таксист, сбивший пешеходов в Москве на улице Большая Никитская, затруднился ответить, что с ним случилось перед наездом. По его словам, за 12 лет вождения он ни разу не был виновником ДТП.

Ранее ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Симферопольском районе Крыма, пострадали шесть человек, включая пятилетнего ребенка. Отмечается, что несовершеннолетний находился в детском удерживающем устройстве.