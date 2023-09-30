Сбившему пешеходов в Москве таксисту может грозить до семи лет колонии

Фото: Прокуратура Москвы

Водителю автомобиля Mercedes, который совершил наезд на пешеходов на тротуаре в центре Москвы, может грозить до семи лет тюремного заключения, заявили в пресс-службе столичной прокуратуры. К такому выводу в ведомстве пришли после того, как виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Водитель транспортного средства отказался от медицинского освидетельствования. С учетом указанного обстоятельства действия мужчины подлежат квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования), — заявили в ведомстве.

ДТП произошло вечером в пятницу, 29 сентября. В результате наезда пострадали четверо взрослых и двое детей — 7 и 11 лет. Пятерых доставили в больницу, один от госпитализации отказался. Таксист, сбивший пешеходов в Москве на улице Большая Никитская, затруднился ответить, что с ним случилось перед наездом. По его словам, за 12 лет вождения он ни разу не был виновником ДТП.

Ранее ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Симферопольском районе Крыма, пострадали шесть человек, включая пятилетнего ребенка. Отмечается, что несовершеннолетний находился в детском удерживающем устройстве.