Сбившего пешеходов в центре Москвы водителя отправили под домашний арест

Фото: t.me/moscowproc

Водителю автомобиля Mercedes, который сбил пешеходов на тротуаре в центре Москвы, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

С учетом позиции прокуратуры Центрального административно округа Таганский районный суд избрал в отношении 32-летнего мужчины, совершившего ДТП на Большой Никитской, меру пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что водитель отказался от медицинского освидетельствования после ДТП. По этой причине ему может грозить до семи лет лишения свободы как лицу, совершившему ДТП в состоянии опьянения.

ДТП произошло вечером в пятницу, 29 сентября. В результате наезда пострадали четверо взрослых и двое детей — семи и 11 лет. Пятерых доставили в больницу, один от госпитализации отказался. Таксист, сбивший пешеходов в Москве на улице Большая Никитская, затруднился ответить, что с ним случилось перед наездом. По его словам, за 12 лет вождения он ни разу не был виновником ДТП.