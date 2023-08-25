Сбившая насмерть двоих детей в Москве девушка вышла на свободу по УДО

Фото: Пресс-служба Тверского суда

Валерия Башкирова

Валерия Башкирова, сбившая летом 2021 года двух детей насмерть, вышла из колонии по УДО, следует из картотеки Скопинского районного суда Рязанской области. В ноябре 2021 года ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Наказание девушка отбывала в Рязанской области. По информации РЕН ТВ, за решеткой 20-летняя Башкирова активно участвовала в массово-культурной деятельности. Отбыв две трети наказания, заключенная попросила о досрочном освобождении. Позднее она планирует вернуться к учебе.

ДТП произошло в Солнцево 16 июля 2021 года. Башкирова сбила на пешеходном переходе мальчиков четырёх и пяти лет, младенца в коляске, их маму и бабушку. По ее словам, за рулем она отвлеклась на телефон. Отец Башкировой оплатил потерпевшим расходы на погребение двух малышей на общую сумму в 200 тысяч рублей. В суде девушка плакала и признала вину.

Первоначально виновницу ДТП отправили под домашний арест, но позднее меру пресечения ужесточили до содержания под стражей. Этому в том числе поспособствовал депутат Госдумы Александр Хинштейн. В СИЗО её посадили в одиночную камеру, чтобы избежать возможной расправы со стороны других заключенных. Некоторое время за ней наблюдал психолог, а после, по его рекомендации, в камеру Башкировой подселили неконфликтную соседку.