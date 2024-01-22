Сбитый на остановке в Москве пешеход погиб Прокуратура Москвы: сбитый на Перовском шоссе пешеход погиб на месте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, скончался на месте происшествия, сообщили в столичной прокуратуре. Водитель и пассажир автомобиля были госпитализированы.

В результате ДТП на месте от полученных телесных повреждений погиб пешеход, а также пострадали водитель и пассажир автомобиля, которые госпитализированы, — заявили в ведомстве.

По предварительной информации столичного департамента транспорта, автомобиль сначала столкнулся с мачтой городского освещения. После этого он совершил наезд на человека на остановке на Перовском шоссе в Москве.

До этого в Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки — водитель Volkswagen Touareg сдавал назад и не заметил ограждения. Очевидцы случившегося утверждали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал.

Также в Санкт-Петербурге автомобиль рухнул в Неву. В этот момент в машине находилась беременная пассажирка, она погибла. Как выяснилось, водитель вышел из автомобиля и не поставил его на ручной тормоз, после чего иномарка покатилась в сторону реки. Мужчина и находящиеся рядом рыбаки пытались остановить транспортное средство, но сделать этого не удалось. Прибывшие на место водолазы обнаружили на заднем сиденье тело женщины.