Сбежавший в Турцию после убийства жены россиянин получил 13 с половиной лет Суд в Москве приговорил мужчину к 13,5 лет колонии за жестокое убийство жены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Симоновский суд Москвы признал 25-летнего Игоря Молчанова виновным в убийстве супруги и хранении запрещенных веществ, приговорив его к 13 с половиной годам колонии строгого режима, передает в Telegram пресс-служба прокуратуры столицы. Мужчина пытался скрыться от следствия, сбежав в Турцию, но после запроса из Москвы он был экстрадирован.

В декабре 2022 года Молчанов, находясь в квартире жилого дома по ул. Затонная со своей 23-летней супругой, в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес ей кухонным ножом более 100 ударов в область жизненно важных органов, — указано в материалах дела.

Об убийстве сообщил отец девушки, обнаруживший ее тело. При обысках в жилище было найдено 3,78 грамма запрещенных веществ, что тоже в дальнейшем было приурочено к делу. Сам убийца уже в феврале 2023 года был задержан в Турции. Злоумышленник полностью признал свою вину.

Ранее Верховный суд Казахстана приговорил бывшего главу Минэкономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии. Он проходил обвиняемым по статьям об убийстве с особой жестокостью и истязании. Жертвой преступления стала его супруга Салтанат Нукенова. Также четыре года получил его брат, его признали виновным в укрывательстве.

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