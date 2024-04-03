«Сбежавший» туалет в Москве попал на видео В Москве сильный ветер сносит деревья и уличные туалеты

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В Москве временно закрыли для посещения парк Горького и «Сокольники» из-за плохих погодных условий, о чем сообщили в пресс-службах парков. Кроме этого, посетителей не будут пускать в сад Эрмитаж. Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра в столице достигает 21 м/с. Он сносит деревья во дворах и уличные туалеты.

Дорогие посетители, парк закрыт в связи с погодными условиями. Об открытии парка мы сообщим дополнительно. Следите за новостями и берегите себя! — заявили представители парка Горького.

На опубликованных в Сети кадрах показано, как ветер повалил несколько деревьев на припаркованные автомобили. Кроме этого, из-за сильных порывов уличные туалетные кабинки кидает на проезжую часть. Информация о пострадавших в результате непогоды пока не поступала.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что аномально теплая погода, которая пришла в Москву в начале недели, сменится на холодную. Кроме этого, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Метеоролог также не исключил появления первых весенних гроз. По словам Шувалова, самый жаркий день на неделе выпал на 2 апреля.