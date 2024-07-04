Сбежавшего в Турцию экс-главу «дочки» Ростеха осудили за крупную аферу Суд заочно приговорил экс-главу «дочки» Ростеха к восьми годам колонии за аферу

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Хамовнический суд столицы заочно приговорил экс-главу дочки Ростеха «РТ-Капитал» Сергея Иванова к восьми годам лишения свободы за аферу на 138 млн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на суд. Бывший гендиректор компании признан виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, (ст. 201 и 159 УК РФ).

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, — заявили в суде.

По данным «Коммерсанта», в госкорпорации Иванов занимался проблемными активами. По материалам дела, летом 2017 года он запустил схему хищения. По его указанию «РТ-Капитал» не стал взыскивать выкупленную кредиторскую задолженность одной из компаний в размере более 1,3 млрд рублей.

Средства были переведены в банк, в котором председателем совета директоров был заместитель Иванова Мурат Раймкулов. Чтобы скрыть следы хищений, они заключали различные договоры. Позже деньги вывели на счета подконтрольных фирм и похищены.

Ранее Мосгорсуд сократил срок наказания бывшему директору госкорпорации «Ростех» по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алле Лалетиной с восьми до 6,5 года колонии по делу о взятках. Сумму штрафа осужденной снизили с 133 млн до 900 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Топ-менеджер Ростеха обвинялась в получении взяток на общую сумму почти в 69 млн рублей, ей грозило до 10 лет лишения свободы и штраф до 200 млн.