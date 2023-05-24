Сауна загорелась в здании театра Et Cetera в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В здании театра Et Cetera, расположенном в доме № 2 во Фроловом переулке в центре Москвы, загорелась сауна, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС. Площадь пожара составила 5 кв. м., к настоящему моменту пламя потушено.

До прибытия сотрудников пожарных служб из здания было эвакуировано 50 человек.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в одном из помещений на пятом этаже семиэтажного административного здания. Принятыми мерами в 10:50 пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. До прибытия огнеборцев 50 человек покинули здание, — рассказали в МЧС.

В экстренных службах сообщили об одном пострадавшем. По информации Telegram-канала Mash, им оказался пожарный, он надышался угарным газом.

4 мая сильный пожар произошел в административном здании на Ереванской улице на юге Москвы. Люди успели эвакуироваться еще до приезда спасателей. Информации о пострадавших не было. Столичная прокуратура взяла установление обстоятельств и причин пожара на свой контроль.

В тот же день в поселке Первомайское в Новой Москве загорелась бытовка. Высокий столб дыма был заметен недалеко от остановки общественного транспорта.