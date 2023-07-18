Mash: самый богатый депутат Братска лишился колес люксового авто Mash: злоумышленники украли колеса Bentley депутата Братска Кляйна в Москве

Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Злоумышленники украли колеса люксового автомобиля Bentley Bentayga на подземной парковке в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, машина принадлежит самому богатому депутату Братска Роману Кляйну.

В полицию обратился личный водитель народного избранника, отмечает канал. Он сообщил, что злоумышленники украли диски с зимней резиной на подземной парковке в Хорошевском районе Москвы.

По информации Mash, во времена пандемии в 2020 году доход Кляйна составил 132,5 млн рублей, а в 2021-м он заработал 217,8 млн. Кроме того, Кляйн был награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Ранее стало известно, что в Ставрополе капитан юстиции МВД присвоил себе $50 тысяч, найденные при проведении обыска автомобиля Mercedes. Полицейский признался в содеянном, после чего был уволен.

О преступлении его коллеги узнали лишь через год.