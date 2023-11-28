«Самозванцы с амбициями»: Собчак о новых лицах в светской хронике Собчак назвала самозванцев с амбициями самой жуткой категорией людей в хронике

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Собчак

Светские хроникеры, которые стремятся занять чужие места, а не создать свои, не представляют собой никакой ценности, заявила на форуме «Грани личного бренда — 2023» журналистка и телеведущая Ксения Собчак. В разговоре с NEWS.ru она назвала их «самозванцами с амбициями», отметив, что на них обратили внимание лишь после отъезда ярких представителей столичной светской хроники.

Самый жуткий типаж — это самозванцы с амбициями, которые вдруг прорвались и которым кажется, будто они самые модные и самые красивые. Эти люди не представляют собой ценности и настолько себя выпячивают, что выглядят смешно. Люди, которые вылезли из-под лавки и тут же залезли на стол, — пояснила она.

По мнению Собчак, такие люди получили шанс на медийность лишь благодаря тому, что светские мероприятия потеряли многих привычных обозревателей из-за их массового отъезда за границу. По ее словам, теперь организаторы вечеринок занимают «самозванцами» освободившиеся ниши.

Но от того, что ты перестал покупать подделки с Дубровки и вышел в свет, ты не станешь Надеждой Оболенцевой или Светланой Бондарчук. Ты станешь человеком, которого позвали, потому что звать больше некого, — подчеркнула журналистка.

При этом Собчак отметила, что уважительно относится к новым лицам, которые стремятся занять свое место в светском мире, а не сесть на чужое. В пример телеведущая привела Ксению Китаеву, Александру Новикову и Ксению Чилингарову. По ее мнению, они являются талантливыми светскими хроникерами, которых можно назвать агентами изменений.

Собчак также отметила, что за 15 лет смогла качественно преобразовать свою карьеру. По ее словам, начав в проекте «Дом-2», она единственная из ведущих смогла уйти в серьезный медиабизнес. Попытки недоброжелателей напомнить о прошлом в реалити-шоу Собчак связывает с чувством зависти.