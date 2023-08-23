Самолетам в Москве разрешили летать в штатном режиме после атаки дронов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все аэропорты Москвы и аэровокзал Жуковский возобновили работу в штатном режиме, сообщает Росавиация в своем Telegram-канале. Ранее в терминалах действовали ограничения на прием и вылет лайнеров из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Пассажиров, летевших рейсами, время прибытия которых совпало с ограничениями, доставили на запасные аэропорты, после чего их довезли в точки назначения.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 23 августа атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ. После этого он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Сообщалось, что обломки сбитого системами ПВО украинского беспилотника упали на улицу в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках. Поврежденной оказалась стена магазина — в ней обнаружили дыру размером с футбольный мяч. Также к последствиям падения обломков БПЛА можно отнести выбитые стекла в жилом доме на улице 9 Мая в Химках.

Очевидцы рассказали, что во время атаки беспилотников на Москву у нее в доме дрожали стены. Она отметила, что слышала гул и хлопки. По словам очевидца Сергея Емельянова, удар пришелся прямо по одному из домов, в нем разрушена крыша.