Самолет Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Sukhoi Superjet 100

Самолет Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, на борту произошла техническая неисправность.

Воздушное судно вылетело из Внуково в Санкт-Петербург. Как сообщает канал, через некоторое время у лайнера отказал один из двигателей, после чего капитан принял решение о возвращении в Москву. В настоящий момент самолет кружит над Истринским районом.

Ранее самолет Superjet авиакомпании «Россия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска. На борту судна оказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, службы воздушной гавани расчистили снег после инцидента, чтобы пассажиры могли покинуть лайнер. При этом журналист Константин Лесик рассказал, что в момент инцидента не было ни паники, ни надувных трапов.

Кроме того, самолет российской авиакомпании «Аврора» экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска из-за лопнувшего стекла. На борту воздушного судна находились 73 человека: 69 пассажиров и четыре члена экипажа. Лайнер следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, в какой-то момент пилоты заметили трещину на лобовом стекле и приняли решение об аварийной посадке.