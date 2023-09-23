Самолет столкнулся со стаей птиц при посадке в московском аэропорту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, столкнулся со стаей птиц при посадке во Внуково, сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT. По его информации, никто не пострадал. После происшествия на самолете обнаружили многочисленные следы от столкновения.

При выполнении посадки, на этапе «выравнивания», на высоте от 3-х до 0 м произошло столкновение со стаей птиц. Посадка в 10:18 благополучно. При выполнении послеполетного осмотра ВС обнаружены многочисленные следы от столкновения с птицами на левой и правой плоскости крыла, основной и передней стойках шасси, — говорится в сообщении.

Воздушное судно было отстранено от полетов. Проведен полный осмотр борта. Останков птиц в системах самолета обнаружено не было.

Ранее самолет Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле. На борту самолета находилось свыше 160 пассажиров. Причиной стал отказ гидросистемы.

По слова экспертов, воздушное судно могут вновь ввести в эксплуатацию. Несмотря на инцидент, оно находится в хорошим состоянии, серьезных повреждений не выявлено. Предполагается, что рейсы самолет сможет выполнять не раньше, чем через несколько месяцев.