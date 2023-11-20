Самолет доставил в Московский зоопарк необычного пассажира «Аэрофлот» доставил амурского тигра из Владивостока в Московский зоопарк

Фото: t.me/aeroflot_official

«Аэрофлот» доставил амурского тигра, получившего травму во Владивостоке, в Московский зоопарк, сообщила пресс-служба компании. Там уточнили, что животное прекрасно пережило транспортировку и теперь находится в Центре воспроизводства редких видов. Его поймали еще в январе текущего года — тигр терроризировал жителей окрестностей.

Мы бесплатно доставили хищника в Москву на регулярном рейсе SU1781, стараясь сделать его перелет максимально комфортным. Хозяин тайги прекрасно перенес путешествие и теперь находится в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, где его окружают вниманием опытные специалисты, — говорится в сообщении.

Обследование показало, что за время вольной жизни хищник получил перелом лапы, предположительно, попав в браконьерскую ловушку. Специалисты пришли к выводу, что жить в дикой природе он не сможет из-за хромоты, поэтому было решено забрать его в программу по сохранению популяции.

Ранее фотоловушка, размещенная на территории Приморского края, сделала снимки, на которых изображены два амурских тигренка. Представители парка «Земля леопарда» отметили, что маленькие хищники являются братом и сестрой, которые следуют за своей мамой.