Самолет Airbus А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Airbus А320

Самолет Airbus А320 готовят к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. По предварительным данным, причиной этому стал отказ одного из двигателей воздушного судна.

Ранее ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило, что самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Инцидент произошел утром 1 декабря.

Там уточнили, что самолет приземлился в 09:34 по местному времени (01:34 мск). О пострадавших информации не поступало. По данным Telegram-канала Amur Mash, причиной инцидента могли стать неполадки с шасси. На борту самолета находились 400 пассажиров.

До этого стало известно, что самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, осуществил аварийную посадку в аэропорту Самары. Причиной ЧП могла стать неисправность одного из двигателей воздушного судна. На борту лайнера находились 190 человек, включая шестерых членов экипажа. По имеющимся данным, в результате аварийной посадки самолета никто не пострадал.

Также сообщалось, что самолет Boeing-737, вылетевший из Сочи, совершил аварийную посадку в Челябинске из-за технической неисправности. На борту воздушного судна находилось 189 человек. По предварительным данным, у лайнера случилась неисправность с выпуском закрылок. В результате происшествия пострадавших нет.