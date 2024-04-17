Самокатчик нарушил ПДД и попал под колеса иномарки Самокатчика сбили на востоке Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На востоке Москвы молодой человек на самокате попал под колеса иномарки, когда переезжал проезжую часть в неустановленном месте, передает пресс-служба Госавтоинспекции столицы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

По предварительным данным на Краснобогатырской улице в районе дома 72 стр. 11 водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который на прокатном электросамокате переезжал проезжую часть в неустановленном для перехода месте, — сообщили в ведомстве.

14 апреля в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Vortex Tingo сбил 10-летнего ребенка на электросамокате во дворе дома на улице Первого Мая. Машины проехались прямо по голове мальчика. Предполагается, что 34-летний мужчина во время ДТП был пьян. Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Госдуму был внесен на рассмотрение законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами. Штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования, согласно этому документу, может составить до 30 тысяч рублей.