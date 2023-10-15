Самокатчик врезался в полицейский автомобиль в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве водитель самоката врезался в служебный полицейский автомобиль, сообщает «360» со ссылкой на источник. Информации о пострадавших пока нет.

По данным «360», ДТП произошло на Севанской улице в столичном районе Царицыно. Человек на электросамокате врезался в полицейский автомобиль марки Renault. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил к шести месяцам исправительных работ местную жительницу, которая в прошлом году насмерть сбила женщину на электросамокате на тротуаре. Также суд взыскал с нее один миллион рублей морального вреда и 381 910 рублей материального ущерба.

До этого сотрудник службы доставки сбил на электровелосипеде шестилетнего ребенка в Москве и скрылся с места происшествия. ЧП произошло днем 28 августа на Черноморском бульваре. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Со слов мамы, в сопровождении которой находился ребенок, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал.

Ранее в Москве расправились с молодым человеком, который сбил девушку на электросамокате. Двое мужчин и девушка прогуливались по набережной, когда на нее наехал на самокате неизвестный. Ее спутники применили против него силу, а само транспортное средство выбросили в реку.