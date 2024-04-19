Самокат разрушил брак: москвичка разбилась за три недели до свадьбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Голицыно при падении с самоката за три недели до свадьбы погибла 30-летняя Мария Некрашевич. Подробности истории читайте в материале NEWS.ru.

Разбилась с криком «Зая!»

Мария вместе со своим женихом Александром каталась в окрестностях подмосковного города Голицыно. Электросамокаты Александр купил в качестве свадебного подарка. Церемония бракосочетания была запланирована на 4 мая. Молодая пара уже подала заявление. Первая обкатка свадебного подарка прошла в середине марта, о чем девушка сообщила в соцсетях.

«Сезон открыт. Обновили с любимым самокатики», — написала Мария 18 марта.

У пары не было навыков вождения самокатов. Первое время они тренировались на низкой скорости, но в злополучный день девушка решила разогнать самокат. Катались молодые люди во дворе дома.

Как пишет MK.RU со ссылкой на очевидцев, женщина резко затормозила, от чего ее подбросило вверх. Затем она упала головой вниз. Пострадавшая попыталась подняться, но тут же упала без чувств. Она скончалась на месте на руках жениха.

По данным aif.ru, молодой человек ехал впереди Марии и не видел самого момента падения. За секунду до падения на асфальт девушка крикнула «Зая!». Предполагается, что Мария слишком резко затормозила и по инерции полетела вперед.

После удара девушка заплакала, а после перестала дышать. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать ее смерть.

Могла остаться живой

В злополучный день будущие молодожены отложили поездку в Рязань к отцу девушки. Погода была такой хорошей, что они передумали ехать и решили покататься на самокатах. Оба были постоянно заняты на работе, свободного времени не было, и с 18 марта к свадебному подарку они так и не прикасались.

Не уточняется, использовали ли молодые люди шлемы для поездки на скоростном самокате. Вероятно, смерть оказалась мгновенной из-за того, что вопрос безопасности не был решен, а скорость оказалась опасной.

Александр начал пить антидепрессанты после трагедии. Он постоянно винит себя за то, что купил самокаты, не усмотрел за возлюбленной и согласился остаться в тот выходной день в Подмосковье.

Осталась пятилетняя дочка

У Марии осталась пятилетняя дочь от прошлого брака. Ребенка забрал к себе на воспитание родной отец. На похороны приезжал и отец Марии из Рязани. По словам подруги девушки Елизаветы, у Марии было много друзей. Известно, что она работала кассиром в местном супермаркете.

«У Маши было много друзей, ее все любили. Она была очень доброй и ласковой, поддерживала, помогала тем, кто нуждался в ее помощи. Ее любили и покупатели, она всех озаряла своей улыбкой и добрым словом сглаживала конфликты. Маша обожала дочку, была прекрасной мамой. С ней было невероятно интересно, она училась заочно на историческом факультете, прекрасно помнила все даты и события истории, много интересного рассказывала, была очень эрудированной», — рассказала Елизавета.

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