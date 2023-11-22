Самого нерешительного террориста задержали в Москве SHOT: в Москве задержали мужчину, полгода планировавшего теракт в военкомате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, который в течение полугода ежедневно приходил к зданию военкомата, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. На допросе он признался, что намеревался совершить теракт.

Собеседник канала уточнил, что мужчина планировал нападение на военкомат, расположенный на улице Дмитрия Ульянова в Академическом районе столицы. Он стал регулярно появляться у здания с апреля и в итоге привлек к себе внимание полицейских.

По словам задержанного, он изучал строение перед нападением. Молодой человек признался, что попутно учился обращаться с огнестрельным оружием и взрывчаткой, а также штудировал идеологию различных террористических организаций.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре задержали уборщицу управляющей компании, которая намеревалась поджечь военкомат. Женщину с несколькими «коктейлями Молотова» полицейские задержали у здания в полночь.

До этого в подмосковном Подольске полицейские задержали пенсионерку с молотком для отбивания мяса и двумя бутылками бензина у военкомата на улице Ленина. Мошенники убедили 67-летнюю женщину приехать из Москвы на «спецоперацию против мошенников». Неделю назад этот же военкомат пытались поджечь дважды — тоже пенсионеры.