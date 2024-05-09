Самое интересное с парада 9 Мая: техника, высокие гости, когда будет салют

Фото: АГН «Москва»

Министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов в Москве и городах-героях, поздравил солдат и офицеров, и успел кратко переговорить с президентов Владимиром Путиным. Когда будет салют, самые интересные подробности с парада Победы, о чем говорили Шойгу и Путин?

Где пройдут салюты в День Победы, как Шойгу поздравил военных

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала приказ и. о. министра о проведении праздничных салютов в День Победы. Салюты дадут не только в Москве, но и Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Ранее министр обороны рассказал, что парады в День Победы пройдут в 25 городах, а торжественные мероприятия с участием гарнизонов — в 314 населенных пунктах России. Всего в праздновании примут участие около 150 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.

Ресурсы Минобороны РФ опубликовали поздравление министра.

«Российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства. <...> В ознаменование 79-й годовщины победы советского народа приказываю: 9 мая 2024 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты», — объявил Шойгу.

По традиции салют начинается в 22:00 по местному времени и длится около 10 минут.

Самый зрелищный фейерверк в 2024 году состоится на Лужнецкой набережной — там разместят 21 салютную установку из 72. Кроме того, там же установят 18 артиллерийских орудий.

Фото: агн Сергей Шойгу

Какая техника принимала участие в параде на Красной площади

В параде принимали участие более 9000 человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». СМИ отмечают, что в 2024 году парад был более скромным, чем в 2021-м.

По традиции парад военной техники на Красной площади открыл танк Т-34. За ним следовала группа легкой колесной техники, в том числе впервые был новейший бронеавтомобиль К-53949 «Феникс» и санитарный автомобиль для эвакуации раненых «Линза». Проехали бронеавтомобили «Тигр» и «ВПК-Урал», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных ракетных систем С-400, а также стратегические ракетные комплексы «Ярс».

В параде участвовали курсанты военных вузов, представители военной полиции, Росгвардии, МЧС, а также отдельный расчет участников СВО.

Над Красной площадью пролетели 15 самолетов: 9 истребителей Су-30 и Миг-29 и 6 штурмовиков Су-25.

Большая часть техники, которая прошла в составе парадной колонны в 2024 году, задействована в зоне специальной военной операции.

Фото: АГН «Москва»

Кто из иностранных гостей прибыл на парад в Москву

Почетными гостями на военном параде в часть 79-летия победы в Великой Отечественной войне стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

СМИ заметили, что на параде почетные гости не упустили возможности коротко пообщаться с президентом Путиным. Президент Гвинеи-Бисау пользовался услугами переводчика, а президент Рахмон и Мирзиёев переговорили с президентом России на ходу.

Путин и Лукашенко рассказали журналистам, что до трех часов ночи обсуждали ситуацию на Украине. К разговору подключались исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов.

О чем Путин и Шойгу говорили после парада

СМИ обратили внимание, что по окончании парада Путин кратко переговорил с Шойгу и командовавшим парадом главкомом Сухопутными войсками Олегом Салюковым.

Они перекинулись несколькими фразами, пока президент шел с центральной трибуны на Красной площади вдоль стен Кремля по направлению к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Содержание их беседы осталось неизвестным.

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