Самое дешевое жилье в Москве подорожало «Инком-Недвижимость»: аренда самого дешевого жилья в Москве подорожала на 20%

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Аренда самого дешевого жилья в Москве за месяц подорожала на 20%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании «ИНКОМ-Недвижимость». Самым бюджетным предложением в ноябре стала студия в Молжаниновском районе Северного административного округа (САО) с ежемесячной арендой за 30 тысяч рублей, но она находится далеко за МКАД, в 20 минутах езды от станции «Ховрино» при отсутствии пробок, отметили аналитики.

Для сравнения, цена ежемесячной аренды самой дешевой квартиры Москвы в октябре составила 25 тысяч рублей. Таким образом, лидер «бюджетного» рейтинга прибавил за месяц 20%, — подсчитали в агентстве.

Самая дешевая студия находится в 15 минутах ходьбы от станции «Молжаниновская». Квартира с зонированной кухней и спальным местом укомплектована новой мебелью и бытовой техникой. Предложение адресовано семейной паре или одной девушке без детей и животных.

Вторую строчку рейтинга дешевых московских квартир заняла «однушка» за 32 тысячи рублей на Волгоградском проспекте. Квартира на втором этаже панельной пятиэтажки расположена в семи минутах ходьбы от станции метро «Кузьминки» в ЮВАО. Арендодатель готов рассмотреть только семейную пару, состоящую в официальном браке.

Тройку лидеров закрывает однокомнатная квартира на Новочеркасском бульваре на первом этаже девятиэтажной «панельки», которую сдают за 35 тысяч рублей в месяц. Добраться можно, пройдя от станции метро «Марьино» 10 минут пешком.

Ранее в «ДОМ.РФ» подсчитали, что по итогам третьего квартала 2023 года аренда жилья в Москве подорожала на 35% относительно второго квартала. Аналитики также отметили резкое сокращение предложений аренды жилья по России в целом. По их данным, число активных объявлений в период с января по сентябрь снизилось на 58%.