Сахаровский центр оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Суд оштрафовал Сахаровский центр на пять млн рублей за отсутствие маркировки иноагента

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Таганский суд Москвы оштрафовал на пять млн рублей «Общественную комиссию по сохранению наследия Академика Сахарова» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение правил деятельности иноагента, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Причиной составления соответствующих административных протоколов в отношении комиссии стало отсутствие маркировки иноагента на ряде материалов, выпущенных от ее имени и выложенных в Интернет.

Постановлениями Таганского районного суда от 23 декабря 2022 года по десяти делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента с использованием интернета) «Региональная общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова» признана виновной и ей назначено наказание в виде административных штрафов по 500 тысяч рублей, — сказали в суде.

Ранее ярославского блогера Андрея Алексеева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) впервые в России оштрафовали за недостаточно большой шрифт «иноагентской» плашки. Прокуратура Фрунзенского района Ярославля заявила, что Алексеев не сопроводил необходимым уведомлением видеозапись, размещенную во «ВКонтакте». Кроме того, прокуратура сочла недостаточно большим шрифт «иноагентской» плашки аудиозаписи, размещенной 12 мая.

Роскомнадзор требует, чтобы шрифт маркировки был в два раза больше шрифта сообщения, однако экспертиза прокуратуры пришла к выводу, что нажатие клавиши Caps Lock не дает нужного размера для сообщений во «ВКонтакте». Суд встал на сторону прокуратуры и оштрафовал блогера на 10 тысяч рублей, признав его виновным в нарушении требований к обязательной маркировке публикаций, созданных иностранным агентом (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ). Эксперты отмечают, что возникновение прецедента говорит о недостаточной точности формулировок в законах об иноагентах.