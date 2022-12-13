«Садовод» отреагировал на сообщения о запертых охраной детях Руководству «Садовода» неизвестно о насильном удержании охраной подростков в подвале

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Руководство столичного рынка «Садовод» не знает об удержании охраной в подвале организации двоих подростков из-за подозрения в краже, сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителя торгового комплекса. По ее словам, обращений от сотрудников «Садовода» или родителей не поступало.

Нет. Первый раз слышу, — сказала она.

Ранее сообщалось, что четыре охранника закрыли в подвале двух школьников, заподозренных в краже. Родители забили тревогу, полиция начала проверку.

Накануне жительница Екатеринбурга заблокировала людей в отделении почты после того, как обнаружила пропажу телефона. Как уточняют местные СМИ, она требовала у посетителей отделения вывернуть карманы. Несмотря на отказы с их стороны, женщина не отступала и требовала вызвать полицию. В Сети было опубликовано видео с моментом конфликта.

Позднее подруга женщины рассказала, что телефон удалось найти в том месте, где ее самой в тот день не было. Она назвала приятельницу «самым добрым и отзывчивым человеком».