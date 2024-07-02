С уехавшего писателя взыщут задолженность за «коммуналку» Суд приказал взыскать с писателя Быкова долги за ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Быков

Мировой судья судебного участка № 180 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Быков проживает в США.

Мировой судья судебного участка № 180 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Быкова Дмитрия Львовича задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, — говорится в публикации.

Ранее Быкову был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной международной организации. Защитник публициста Василий Кушнир рассказал агентству, что причиной стало интервью, которое Быков дал изданию «Новая газета. Европа».

До этого издательство АСТ прекратило печатать Быкова после появления записи его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые беседовали с писателем от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Во время видеозвонка он заявил, что ему обидно, когда от рук ВСУ гибнут русские солдаты, но тут же оговорился, что не имеет претензий к Киеву из-за этого.