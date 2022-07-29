В Москве в Останкинской телебашне объявили об угрозе взрыва, сообщил источник 360°. Из здания эвакуировали 60 человек.
Похоже, какие-то анонимы решили пошутить. Оттуда уже эвакуировали 60 человек, — сказал собеседник издания.
В настоящее время башня функционирует в штатном режиме. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что башню осмотрели кинологи и не обнаружили взрывных устройств.
В последний раз людей эвакуировали с останкинской башни в феврале. Тогда неизвестные сообщили об угрозе минирования здания. Для проверки здания был направлены специалисты.
Останкинская башня является самым высоким сооружением в Европе. Её высота достигает 540 метров.
В начале июля в Москве эвакуировали сотни людей из ТЦ из-за сообщения о «минировании». Сообщалось, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в ТЦ. На место выехали сотрудники полиции, а также кинологи.