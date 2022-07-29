С Останкинской телебашни эвакуировали 60 человек из-за угрозы взрыва

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Останкинская башня

В Москве в Останкинской телебашне объявили об угрозе взрыва, сообщил источник 360°. Из здания эвакуировали 60 человек.

Похоже, какие-то анонимы решили пошутить. Оттуда уже эвакуировали 60 человек, — сказал собеседник издания.

В настоящее время башня функционирует в штатном режиме. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что башню осмотрели кинологи и не обнаружили взрывных устройств.

В последний раз людей эвакуировали с останкинской башни в феврале. Тогда неизвестные сообщили об угрозе минирования здания. Для проверки здания был направлены специалисты.

Останкинская башня является самым высоким сооружением в Европе. Её высота достигает 540 метров.

В начале июля в Москве эвакуировали сотни людей из ТЦ из-за сообщения о «минировании». Сообщалось, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в ТЦ. На место выехали сотрудники полиции, а также кинологи.