Московский зоопарк показал «модельную походку» панд Катюши и Диндин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале назвала панд Диндин и Катюшу моделями. На опубликованной фотографии мама и дочь словно по подиуму спускаются к посетителям из своего домика.

Подписчики оставили десятки комментариев с восхищением: «Красота и грация!», «Девочки с обложки самого модного журнала», «Этих пандочек надо в модельную группу добавить», «Две пушистые красавицы», «Две звезды» и другие.

Недавно на видео попала милая «атака» панды Катюши на маму Диндин. На опубликованных кадрах малышка свесилась головой вниз с бревенчатой конструкции, под которой расположилась ее родительница. Катюша пыталась задеть лапкой Диндин, а мама не сопротивлялась и резвилась вместе с дочкой.

Ранее семья капибар, которая собралась на лужайке в Московском зоопарке на завтрак, попала на видео, его также опубликовала Светлана Акулова. На видеоролике заметно, что трое взрослых капибар и двое их детенышей жуют овощи из металлической миски. Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в семье капибар произошло пополнение. Щенков родилось двое, Акулова предложила подписчикам угадать пол малышей.