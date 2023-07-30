«С праздником, панды и тигры!»: фото из Московского зоопарка

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

День рождения больших панд в Московском зоопарке

30 июля в Московском зоопарке проходит праздник «День рождения панды» с обширной познавательно-развлекательной программой на Старой территории зоопарка, где находится вольер с пандами. Так, на арт-площадке «Рисуй как панда» все желающие могут нарисовать животных. А рядом с вольером панд посетителей зоопарка ждет познавательная викторина с каверзными вопросами и заданиями, касающимися панд и других животных, с акцентом на фауну Китая.

Большие панды — самец Жуи в возрасте 2,5 года и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в столицу 29 апреля 2019 года специальным рейсом из Пекина. Общая площадь павильона, где живут панды, составляет более 800 кв. м. Также в нем разместилась интерактивная выставка, посвященная истории изучения и сохранения больших панд. Благодаря этому гости зоопарка смогут не только познакомиться с уникальными представителями китайской фауны, но и узнать о глобальной работе по их сохранению, которая ведется последние 30 лет.

Кроме того, 29 июля в столичном зоопарке отметили Международный день тигра. Эта дата призвана напомнить людям о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. В середине XX века его численность достигла критической отметки в 50 особей, тигр был взят под охрану и занесен в Международную Красную книгу.

Фотографии отмечающих день рождения панд и поздравленного накануне тигра Степана — в галерее NEWS.ru.