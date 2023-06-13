В Москве произошел пожар на рынке «Садовод». Сигнал экстренным службам поступил в 10:38. Возгорание, предварительно, произошло в восьмом ряду — огонь охватил отделы с одеждой. Площадь пожара составила 20 кв. м.

По данным МЧС, персоналу и посетителям «Садовода» потребовалась эвакуация. Пожар был полностью ликвидирован в 12:19. Причины возгорания не уточняются.

Горящие палатки, эвакуация людей и товара и другие подробности пожара на рынке «Садовод» — в фотогалерее NEWS.ru.

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Фото: ГУ МЧС России по г.Москве

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Фото: ГУ МЧС России по г.Москве

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м