Дмитрий Кокко

Рынок «Садовод» чуть не сгорел в Москве: кадры пожара и паники Посетителям потребовалась эвакуация

13 июня 2023 в 16:25

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожарно-спасательные подразделения в торговом комплексе «Садовод» на МКАД, где произошло возгорание на площади 30 кв. м