Рыбак выловил труп с гирей на ноге на Клязьминском водохранилище «112»: из Клязьминского водохранилища в Мытищах достали труп мужчины с гирей на ноге

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Водолазы извлекли из водохранилища в Мытищах труп мужчины с привязанной к ноге 16-килограммовой гирей, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, правоохранители установили криминальный характер гибели мужчины, вследствие чего сразу же было возбуждено уголовное дело.

Это произошло на середине Клязьминского водохранилища, вблизи деревни Новоалександрово. Канал утверждает, что первым труп обнаружил рыбак, который отправился на водохранилище поудить.

«112» пишет, что утопленником оказался 25-летний Егор Тивиков, его смерть наступила около недели назад. Отмечается, что на парне была одежда, также при нем был мобильный телефон. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

В конце апреля дайвер-любитель обнаружил два трупа на дне Беловежского пруда в Можайском районе Москвы. После передачи информации о находке в экстренные службы водоем оцепила полиция, на место были направлены водолазы.

До этого в США в обмелевшем из-за засухи озере Мид нашли останки шести человек. Двое из них погибли около 50 лет назад, причем смерть одного была насильственной, он был застрелен. По версии полиции, погибший был членом мафии.